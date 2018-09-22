Внаслідок пожежі газопроводу на Сумщині загинула людина - поліція

Поліція підозрює, що загиблий причетний до аварії газопроводу.

Поліція почала розслідування за фактом аварії газопроводу на Сумщині. Відкрито кримінальне провадження за ст. 292. ч.1 КК України "Пошкодження або руйнування магістральних нафто-, газо та нафтопродуктопроводів".

Як повідомили УНІАН у поліції, правоохоронці з'ясували, що з труби намагалися зрізати засув.

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"Коли пожежу на газопроводі загасили, працівники поліції виявили пошкодження засуву газової труби, яку намагались зрізати за допомогою відповідних інструментів", - розповів начальник Сумського відділу поліції Павло Карабута.

Також у поліції розповіли, що близько 4 ранку отримали повідомлення, про те що неподалік від місця пригоди знайдено обгорілий труп чоловіка. Ним виявився 73-річний пенсіонер. В минулому чоловік працював газозварником.

"Виходячи із зібраних матеріалів, в нас є всі підстави вважати, що втручання в роботу газопроводу здійснив саме загиблий. В результаті чого отримав смертельні опіки", - додав Карабута.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.115 "Умисне вбивство" з відміткою "нещасний випадок".

Як повідомляв УНІАН, аварія на газорозподільчій мережі високого тиску виникла 21 вересня близько 22.00 в районі мікрорайону Баранівка на околиці обласного центру. Стовп вогню сягав 10 метрів. Внаслідок аварії село залишилося без газу.