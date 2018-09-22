Внаслідок пожежі газопроводу на Сумщині загинула людина - поліція
Поліція почала розслідування за фактом аварії газопроводу на Сумщині. Відкрито кримінальне провадження за ст. 292. ч.1 КК України "Пошкодження або руйнування магістральних нафто-, газо та нафтопродуктопроводів".
Як повідомили УНІАН у поліції, правоохоронці з'ясували, що з труби намагалися зрізати засув.
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"Коли пожежу на газопроводі загасили, працівники поліції виявили пошкодження засуву газової труби, яку намагались зрізати за допомогою відповідних інструментів", - розповів начальник Сумського відділу поліції Павло Карабута.
Також у поліції розповіли, що близько 4 ранку отримали повідомлення, про те що неподалік від місця пригоди знайдено обгорілий труп чоловіка. Ним виявився 73-річний пенсіонер. В минулому чоловік працював газозварником.
"Виходячи із зібраних матеріалів, в нас є всі підстави вважати, що втручання в роботу газопроводу здійснив саме загиблий. В результаті чого отримав смертельні опіки", - додав Карабута.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.115 "Умисне вбивство" з відміткою "нещасний випадок".
Як повідомляв УНІАН, аварія на газорозподільчій мережі високого тиску виникла 21 вересня близько 22.00 в районі мікрорайону Баранівка на околиці обласного центру. Стовп вогню сягав 10 метрів. Внаслідок аварії село залишилося без газу.