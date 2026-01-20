Розробник ChatGPT готується представити свій перший гаджет: що про нього відомо

За попередніми даними, пристрій буде нагадувати iPod Shuffle і його можна буде носити на шиї, як підвіску.

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, офіційно підтвердила, що презентація їхнього першого пристрою, створеного спільно з легендарним дизайнером Apple Джоні Айвом, відбудеться в другій половині 2026 року.

Йдеться про пристрій без екрана на базі ШІ, який в компанії називають потенційним "iPhone для нейромереж". Глава OpenAI стверджував, що девайс міцно увійде в повсякденне життя людей і стане третім в стандартній зв'язці "iPhone + MacBook".

Як писав WSJ, пристрій буде нагадувати iPod Shuffle і його можна буде носити на шиї, як підвіску. Взаємодія відбуватиметься через мікрофон, динамік і камеру. Джерела відмічають, що девайс буде працювати в режимі "завжди увімкнений", збираючи дані протягом усього дня, а не активуватися тільки голосовою командою.

Відео дня

Раніше Сем Альтман згадував про створення цілого "сімейства пристроїв", де дебютна модель має бути компактною, контекстно-чутливою і без екрана. Ці чутки збігаються з його описом.

На фото – концепт пристрою на основі чуток:

Тим часом аналітики прогнозують, що OpenAI може опинитися на межі банкрутства вже до середини 2027 року, якщо компанії не вдасться істотно збільшити доходи або залучити нові інвестиції.

Кілька днів тому OpenAI оголосила, що в ChatGPT з'явиться вбудована реклама: прямо всередині діалогу з чат-ботом. Щоб відключити її, буде потрібна підписка ChatGPT Plus, Pro або Enterprisе.

Вас також можуть зацікавити новини: