Нові мита через Гренландію: у США висміяли повільну Європу

Скотт Бессент нагадав, що ЄС дуже повільно реагує на будь-які загрози.

Міністр фінансів США Скотт Бессент висміяв зусилля Євросоюзу швидко узгодити заходи у відповідь на нові мита президента Дональда Трампа через Гренландію. Він заявив, що блок, швидше за все, сформує "страшну європейську робочу групу", а не вживе оперативних заходів.

Газета Financial Times пише, що, за його словами, повільне прийняття рішень країнами ЄС завадить їм виробити ефективну реакцію або швидко застосувати так званий інструмент протидії примусу.

"Я вважаю, що вони спочатку сформують страшну європейську робочу групу, яка, мабуть, є їх найпотужнішою зброєю", – сказав глава Мінфіну США.

Відео дня

Його заяви свідчать про те, що Вашингтон не серйозно розглядає можливість застосування ЄС найпотужнішої торговельної зброї, яка дозволила б Блоку обмежити доступ американських компаній до єдиного ринку.

Бессент послався на те, що Європа продовжує купувати російське паливо, зазначивши, що "їх швидкість прийняття рішень не завжди найшвидша". ЄС націлений поступово відмовитися від російських поставок до кінця 2027 року після різкого скорочення закупівель.

Погроза Трампа ввести 10%-ві мита щодо європейських країн у спробі "придбати" Гренландію породила побоювання щодо торговельної війни, зануривши трансатлантичні відносини в кризу.

При цьому Бессент відкинув припущення, що відновлення торгового конфлікту між США і ЄС підірве зусилля щодо зниження вартості життя для американців.

"Мита не вплинули на зростання цін. Як колишній професор економічної історії в Єлі, я можу сказати вам, що країни з позитивним торговельним балансом завжди найбільше страждають від торговельної війни", - заявив міністр фінансів США.

При цьому він додав, що продаж державних облігацій США європейськими власниками буде "саморуйнівним" на тлі спекуляцій ринку про те, що це може стати частиною можливих заходів у відповідь Європи.

"Тарифний шантаж" Трампа через Гренландію - головні новини

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон вводить додаткові мита на імпорт з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії, тому що вони виступили проти встановлення американського контролю над Гренландією. Трамп анонсував введення додаткових мит у розмірі 10% на весь імпорт з цих країн вже з 1 лютого, а з 1 червня - 25%.

У той же час країни Євросоюзу можуть ввести мита на товари з США на суму 93 млрд євро або обмежити доступ американських компаній на ринок у відповідь на погрози Трампа.

Вас також можуть зацікавити новини: