У Кременці двоє студентів перерізали горло "подрузі", але вона вижила і вказала на нападників

Дівчина дивом вижила після побоїв і порізів, адже скло зачепило кілька разів сонну артерію, але не перерізало її.

На Тернопільщині студентка вижила і вказала поліції на двох 16-річних нападників, які перерізали їй горло.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 23 вересня у Кременці троє студентів вищого професійного училища у закинутих приміщеннях розпивали горілку. Під час відпочинку дівчина стала насміхатися над хлопцями. Їм це не сподобалося і вони почали бити подругу палкою. Згодом один з нападників придушив неповнолітню, внаслідок чого вона втратила свідомість.

Аби подруга не розповіла про те, що сталося, юнак схопив скло від розбитої пляшки та тричі спробував перерізати горло.

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Потерпілу хлопці залишили стікати кров'ю, а самі продовжили відпочинок у райцентрі.

Через годину дівчина прийшла до тями і змогла самостійно дійти до гуртожитку. Вже там комендант викликала швидку.

Лікарі кажуть, що дівчина дивом вижила після побоїв і порізів, адже скло зачепило кілька разів сонну артерію, але не перерізало її. Стан неповнолітньої середньо-стабільний. Студентка змогла вказати на своїх нападників.

Підозрюваних правоохоронці затримали відповідно до статті 208 КПК. Хлопці в усьому зізналися. Зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Їм інкримінують ч. 2 п.12 статті 115 КК України ( умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).