На Тернопільщині 31-річний чоловік убив свого діда та бабу

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про скоєний злочин чоловік сам повідомив в поліцію.

Прибувши на місце виклику в село Гончарівка Монастириського району, поліцейські виявили тіла 85-річного чоловіка та 84-річної жінки з перерізаним горлом.

Чоловік, який викликав поліцію, пояснив, що вбив своїх родичів, з якими проживав в одній хаті, через те, що дід мав «чорну силу» і порушував його спокій.

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Знаряддя вбивства – невеликий ніж та сокиру – поліцейські виявили у кімнаті.

За даними правоохоронців, затриманий перебуває на обліку в наркодиспансері, де лікується від алкоголізму.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ - умисне вбивство.