В Одесі чоловік вистрибнув із сьомого поверху і залишився живий

Падіння пом'якшили гілки дерев, що ростуть біля будинку. Чоловіка госпіталізували.

Сьогодні в Одесі чоловік вистрибнув із сьомого поверху житлового будинку і залишився живий.

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Одеси, сьогодні близько 10.00 на лінію «102» надійшла інформація про те, що в Київському районі міста чоловік випав з вікна багатоповерхового житлового будинку.

Попередньо встановлено, що на вулиці Фонтанська дорога невідомий чоловік вистрибнув з 7-го поверху однієї з висотних будівель.

Читайте такожУ харківському СІЗО повісився підозрюваний у наркоторгівлі

Потерпілий залишився живий, оскільки падіння пом'якшили дерев, що гілки ростуть біля будинку. Чоловіка доправили до лікарні машиною швидкої допомоги.

На місце прибула оперативно-слідча група, яка встановлює причини і обставини події, а також особу потерпілого.

Передбачається, що громадянин у такий спосіб намагався накласти на себе руки.

Раніше в Одесі чоловік убив свою 73-річну бабусю та викинувся з вікна багатоповерхівки.