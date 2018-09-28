У Києві двоє п'яних чоловіків з «травматами» влаштували скандал у маршрутці (фото)

Правоохоронці попередньо з'ясували, що батько із сином їхали в маршрутці, у яку дорогою підсіли двоє нетверезих чоловіків і почали звинувачувати його у викраденні дитини.

У Києві в рейсовій маршрутці виник конфлікт між пасажирами, під час якої двоє невідомих учасників суперечки у стані алкогольного сп'яніння звинуватили одного з пасажирів у викраденні дитини, показуючи при цьому пістолети.

Про це повідомляє Відділ комунікації Головного управління поліції НПУ у м. Києві.

"Сьогодні на 102 надійшла інформація від чоловіка про те, що його нетверезий товариш повідомив: у маршрутці сполученням «Київ-Городище» їде чоловік, який викрав дитину і хоче продати її на органи. А також звернулася жінка із повідомленням, що її чоловіку, який рухається маршруткою із півторарічним сином, двоє невідомих погрожують пістолетом і ножем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що біля станції метро «Видубичі» патрульні поліцейські зупинили маршрутку для встановлення всіх обставин події, а на місце події також направили слідчо-оперативну групу.

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Правоохоронці попередньо з'ясували, що батько із сином їхав маршруткою, у яку дорогою підсіли двоє нетверезих чоловіків і почали звинувачувати його у викраденні дитини.

"У розмову втрутилася жінка, яку зловмисники штовхнули: у результаті у неї є синець на обличчі. При цьому нетверезі пасажири продемонстрували зброю", - зазначили у столичному Главку.

Згідно з повідомленням, патрульні затримали двох правопорушників, у них виявили пістолети, попередньо - травматичні. Також слідчо-оперативна група спілкується із усіма учасниками конфлікту для встановлення обставин події.

Як повідомляв УНІАН, у Львові водій іномарки наїхав на коляску з дитиною на пішохідному переході і втік з місця ДТП.