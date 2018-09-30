У передмісті Одеси затримано підозрюваного у зґвалтуванні 8-річного хлопчика (фото, відео)

За неофіційними даними, підозрюваного затримано в місті Южний, і він нібито був знайомий із членами сім'ї потерпілого.

Сьогодні в передмісті Одеси затримано підозрюваного в зґвалтуванні 8-річного хлопчика.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в області, НП сталася напередодні.

«Вчора ввечері мати дитини разом із подругою вживала алкоголь, а її син в цей час гуляв самостійно. На вулиці до дитини підійшов незнайомий чоловік, заговорив із ним, а потів відвів за гаражі, де намагався вступити з ним у статевий зв'язок у неприродний спосіб», - повідомили в головному управлінні.

Відзначається, що потім зловмисник повів дитину до багатоповерхового будинку, в якому мешкає, піднявся з ним на технічний поверх - у ліфтову, де впродовж кількох годин бив та ґвалтував у неприродний спосіб. Потім чоловік пішов до своєї квартири і ліг відпочивати, а вранці зник у іншому населеному пункті.

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«Лише вранці хлопчик пішов у напрямку свого будинку. На вулиці його побачила випадкова перехожа, яка вирішила проводити його додому. Дорогою хлопчик розповів про те, що з ним сталося, і жінка відвела його до поліції», - повідомили в поліції.

Правоохоронці швидко встановили особу матері й почали пошуки зловмисника. Відзначається, що за лічені години його місцезнаходження було встановлено, підозрюваного затримали і доставили у відділення поліції. Зараз з 35-річним чоловіком проводяться слідчі дії. Зловмисник дає свідчення. Встановлено, що чоловік раніше судимий, має психічні розлади і перебуває на медичному обліку.

Встановлено, що, повернувшись пізно додому, мати, незважаючи на відсутність сина, лягла спати, не звернувшись до поліції. Свою поведінку вона аргументувала тим, що не хотіла «турбувати правоохоронців вночі».

Також у поліції зазначили, що в день зґвалтування дитини жінка була притягнута до адміністративної відповідальності за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кримінального кодексу України.

«Сім'я перебувала на обліку у відповідних службах», - зазначили в головному управлінні.

Розпочато кримінальне провадження за ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті у неприродний спосіб) Кримінального кодексу України.

В даний час тривають невідкладні слідчі дії. За неофіційними даними, підозрюваного затримано в місті Южний, і він нібито був знайомий із членами сім'ї потерпілого.