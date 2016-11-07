На Київщині до 13 років ув’язнення засудили батька за згвалтування малолітньої доньки

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

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«У червні минулого року 28-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, забрав свою малолітню доньку від бабусі. Знайшовши в одному з сіл Фастівського району нежиле приміщення, батько задовольнив свою статеву пристрасть відносно доньки 2014 року народження, спричинивши малолітній численні тілесні ушкодження», - йдеться в повідомленні.

Дії батька кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 (згвалтування) КК України.

«Фастівський міськрайонний суд повністю підтримав позицію прокуратури та засудив зловмисника до 13 років позбавлення волі», - поінформували у відомстві.