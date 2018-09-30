У Києві під час пожежі в багатоповерхівці загинуло двоє людей

Тіла двох загиблих чоловіків виявили рятувальники під час ліквідації пожежі у 9-поверховому будинку на вул. Олени Теліги.

У Києві під час ліквідації пожежі в квартирі 9-поверхового житлового будинку вогнеборці виявили тіла двох загиблих осіб чоловічої статі.

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Про це йдеться в повідомленні Головного управління ДСНС у місті Києв на сторінці у Facebook. "Сьогодні, 30 вересня, о 14:52 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вул. Олени Теліги, 57. Пожежа виникла на кухні в одній з квартир на 7 поверсі 9-поверхового житлового будинку", - повідомили в ДСНС.

О 15:26 пожежу локалізовано, о 15:48 - ліквідовано.

На місці події працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Причина виникнення займання з’ясовується.