У центрі Києва сталася масштабна пожежа в елітному житловому комплексі (відео)

Горіла зовнішня обшивка 17-поверхової недобудованої будівлі.

Сьогодні на Печерську у Києві горіла зовнішня обшивка 17-поверхової недобудованої будівлі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій в місті Києві.

У відомстві зазначили, що сьогодні о 15.00 надійшло повідомлення про пожежу в будівлі за адресою Михайла Драгомірова, 11, що у Печерському районі міста.

"Горіла зовнішня обшивка 17-поверхової недобудованої будівлі", - зазначили у прес-службі.

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Площа займання складала 50 кв.м, на місці події працювали 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, та 35 осіб особового складу.

Евакуація на місці не проводилася, інформації про постраждалих немає.

О 15.32 пожежу було локалізовано, а о 16.21 - ліквідовано.

Недобудова розташована в районі елітного житлового комплексу "Новопечерські Липки".

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня в Одесі сталася масштабна пожежа в санаторії.