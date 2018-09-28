У центрі Києва сталася масштабна пожежа в елітному житловому комплексі (відео)
Сьогодні на Печерську у Києві горіла зовнішня обшивка 17-поверхової недобудованої будівлі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій в місті Києві.
У відомстві зазначили, що сьогодні о 15.00 надійшло повідомлення про пожежу в будівлі за адресою Михайла Драгомірова, 11, що у Печерському районі міста.
"Горіла зовнішня обшивка 17-поверхової недобудованої будівлі", - зазначили у прес-службі.
Площа займання складала 50 кв.м, на місці події працювали 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, та 35 осіб особового складу.
Евакуація на місці не проводилася, інформації про постраждалих немає.
О 15.32 пожежу було локалізовано, а о 16.21 - ліквідовано.
Недобудова розташована в районі елітного житлового комплексу "Новопечерські Липки".
Як повідомляв УНІАН, 25 вересня в Одесі сталася масштабна пожежа в санаторії.