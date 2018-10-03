В Одеській області стався кілометровий зсув грунту (фото)
09:49, 03 жовтня 2018Інциденти
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Зазначається, що загрози обвалення будівель поки немає.
В Одеській області стався масштабний зсув / фото Думська
У прибережній частині села Санжейка Овідіопольського району Одеської області стався масштабний зсув.
Як повідомляє "Думська" з посиланням на райдержадміністрацію, обвалилася майже кілометрова ділянка схилу.
Наголошується, що загрози обвалення будівель поки немає. Зараз вирішується питання про огородження небезпечної території та подальші дії.
Як повідомляв УНІАН, у липні в прибережній зоні Одеської області сталися два масштабних зсуви.
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