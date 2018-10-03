В Одеській області стався кілометровий зсув грунту (фото)

Зазначається, що загрози обвалення будівель поки немає.

У прибережній частині села Санжейка Овідіопольського району Одеської області стався масштабний зсув.

Як повідомляє "Думська" з посиланням на райдержадміністрацію, обвалилася майже кілометрова ділянка схилу.

Наголошується, що загрози обвалення будівель поки немає. Зараз вирішується питання про огородження небезпечної території та подальші дії.

Як повідомляв УНІАН, у липні в прибережній зоні Одеської області сталися два масштабних зсуви.