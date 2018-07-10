В прибережній зоні Одещини сталися два масштабних зсуви (фото)

Рятувальники переконливо просять громадян не відвідувати прибережну зону, де сталися зсуви.

У Лиманському районі Одеської області в прибережній зоні сталися два зсуви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 7 липня на території Сичавської сільської ради Лиманського району, в прибережній зоні, за межами населених пунктів, приблизно за 10 км від м. Южний стався зсув.

Розмір зсуву становить близько 1 тисячі метрів завдовжки і 150 метрів завширшки.

Сьогодні, 10 липня, на території Сичавської сільської ради в прибережній зоні знову стався зсув. Розмір зсуву становить близько 100 м завдовжки і 10 м завширшки.

На місце події виїжджала комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Лиманської райдержадміністрації за участю голови Сичавської сільради, представників Головного управління ДСНС. Комісія обстежила місця двох зсувів.

У главку стверджують, що постраждалих внаслідок небезпечних подій немає, і зараз загрози для населення немає.

При цьому рятувальники просять жителів і гостей регіону під час відпочинку в прибережних зонах, на водних об'єктах поблизу схилів, звертати увагу на можливі зсувні процеси. У разі появи ознак зсуву породи негайно покинути місце можливого зсуву і відразу повідомляти у відповідні відомства.

Крім того, громадян переконливо просять не відвідувати прибережну зону, де сталися два названі зсуви.