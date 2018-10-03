На Дніпропетровщині через п'яного "підривника" евакуювали багатоповерхівку і викликали спецназ (відео)

З'ясувалося, жодної вибухової речовини або пристрою у нього не було. 32-річний зловмисник, колишній підсудний, просто був дуже п'яний.

В місті Кам'янське, що на Дніпропетровщині, п'яний чоловік зачинився в квартирі і погрожував влаштувати вибух. Читайте такожНа Житомирщині банда грабіжників хотіла підірвати поліцейського заради помсти Родичі, яких він вигнав з дому, викликали поліцію. Правоохоронці евакуювали всіх мешканців, будівлю оточили. Вдалося переконати імовірного терориста відкрити двері. У квартиру відразу ж забігли бійці спецпідрозділу "КОРД". Чоловіка повалили на підлогу і наділи наручники. З'ясувалося, що жодної вибухової речовини або пристрою у нього не було. 32-річний зловмисник, колишній підсудний, просто був дуже п'яний. Йому загрожує півроку арешту.

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