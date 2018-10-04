Жорстоке побиття третьокласника на Черкащині: у школі запевняють, що дитина просто впала з висоти (відео)

Розповісти правоохоронцям історію свого травмування хлопець зможе лише тоді, коли його стан хоч трохи покращиться.

У школі третьокласника Давида Лавріненка, який заявив про побиття однолітками і перебуває в лікарні у важкому стані, кажуть, що дитина просто впала з висоти на дитячому майданчику.

Про це йдеться у сюжеті місцевої ТРК ВіККА. Зазначається, що у Чорнобаї Черкаської області лікарі вже декілька днів борються за життя 8-річної дитини.

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Як розповіла мати хлопця Марина Лавриненко, в понеділок, 1 жовтня, син зі школи прийшов до неї на роботу. Хлопець розповів, що його побили, і після короткої розмови втратив свідомість. Хлопчик встиг назвати імена двох однокласників, які над ним знущались.

У хлопця діагностували численні забої. закриту черепно-мозкову травму, забій грудної клітини, закриту травму черевної порожнини, перелам руки. У хлопця на голові були синці і подряпини. Лікарі видалили йому частину селезінки. Везти хлопця далі ніж у райлікарню медики не ризикнули.

Мати хлопця каже, неодноразово скаржилась на образи щодо сина від дітей класному керівникові. Остання підтверджує - таке траплялось, однак зазначає, що непорозуміння швидко залагоджували. Провокатором конфліктних ситуацій, за її словами, часто був і Давид.

Щодо отриманих Давидом травм, у школі вже провели службове розслідування. Опитували імовірних свідків та кривдників хлопця. Діти запевняють – хлопчик просто заліз на конструкцію висотою у два метри і впав. Це нібито і стало причиною травм.

Розповісти правоохоронцям історію свого травмування хлопець зможе лише тоді, коли його стан хоч трохи покращиться.

Раніше повідомлялось, шо третьокласник Давид Лавриненко з Чорнобая Черкаської області перебуває у тяжкому стані. Місцева жителька Леся Бондар повідомляє на своїй сторінці у Facebook, що дитину жорстоко побили однокласники.

За вказаним фактом поліцією внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.