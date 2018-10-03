На Черкащині школярі жорстоко побили третьокласника (фото)

За словами рідних, побитий хлопчик перебуває у тяжкому стані.

Третьокласник Давид Лавриненко з Чорнобая Черкаської області перебуває у тяжкому стані.

Місцева жителька Леся Бондар повідомляє на своїй сторінці у Facebook, що дитину жорстоко побили однокласники.

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"Вирвані пучки волосся, вивихнута рука, струс мозку. І найстрашніше – не зрозуміло, що відбите всередині", – писала жінка. За її словами, хлопець наразі у реанімації.

У коментарі vikka.ua рідна тітка хлопчика Наталія Попова повідомила, що дитина у тяжкому стані.

За вказаним фактом поліцією внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Вказане кримінальне провадження перебуває на контролі керівництва прокуратури Черкаської області.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня група підлітків жорстоко побила хлопця у Кам’янському Дніпропетровської області.