Обрізали дерева: у Запорізькій області на перехожу впала гілка, жінка померла

Робочі, які обрізали дерева, не дотрималися правил безпеки, внаслідок чого гілка впала на жінку.

У Запорізькій області на перехожу впала гілка дерева. Внаслідок отриманих травм жінка померла.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Запоріжжя, у цей час біля гуртожитку проводили обрізку дерев. Робочі не дотрималися правил безпеки і не огородили територію, внаслідок чого жінка, що проходила повз, отримала смертельну травму.

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"Роботи виконувались без дотримання правил безпеки, а саме без огородження місця попереджувальною стрічкою. В результаті, на жінку 1954 року народження, яка проходила поряд з місцем проведення робіт впала гілка. Від отриманих тілесних ушкодження місцева мешканка загинула на місці події", - йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у червні у Києві під час грози гілка дерева вбила жінку.