У Києві під час грози гілка дерева вбила жінку

На даний час поліцейські встановлюють всі обставини даного випадку та спілкуються зі свідками з метою надання правової кваліфікації події.

Трагічний інцидент стався у Києві на вулиці Голосіївській – на потерпілу впала гілка від дерева, що відкололася внаслідок грози. Отримані травми виявилися несумісними із життям – жінка померла на місці події.

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Як інформує Відділ комунікації поліції Києва, ввечері до чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок: на жінку впало дерево та смертельно травмувало її.

За викликом прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група районного управління поліції, співробітники МНС, екіпаж швидкої медичної допомоги.

«По прибуттю правоохоронці встановили, що дві родички прямували до свого дому, коли в цей час у результаті грому відкололась гілка від дерева та впала на одну з них. Потерпіла отримала тілесні ушкодження від яких померла на місці. Загиблою виявилася 34-річна мешканка Сумської області», – йдеться в повідомленні.

На даний час поліцейські встановлюють всі обставини даного випадку та спілкуються зі свідками з метою надання правової кваліфікації події.