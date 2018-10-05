этот материал доступен на русском

Під Харковом зі "швидкої" втік психічно хворий убивця

13:26, 05 жовтня 2018
Інциденти
759 0
Чоловік втік просто зі "швидкої" / фото УНІАН

Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, протягом п'яти годин працівники поліції за допомогою кінологів зі службовими собаками «прочісували» лісові масиви Новодолазького району й наздогнали зловмисника поблизу одного із селищ.

Читайте такожУ передмісті Одеси затримано підозрюваного у зґвалтуванні 8-річного хлопчика (фото, відео)

За даними поліції, 4 жовтня близько 17.00 до Нововодолазького відділення поліції надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що неподалік від селища Нова Водолага з автомобіля швидкої медичної допомоги, який здійснив вимушену зупинку через брак пального, втік психічно хворий 27-річний чоловік. Його було засуджено за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На місце події виїжджали керівники Нововодолазького відділення поліції, слідчо-оперативна група, співробітники сектору реагування патрульної поліції та кінологічна служба. Близько 22.00 втікача затримали на території села Стара Водолага.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Харків#швидка