Під Харковом зі "швидкої" втік психічно хворий убивця

За п'ять годин 27-річного зловмисника затримала поліція.

У Харківській області з машини швидкої медичної допомоги втік психічно хворий 27-річний чоловік, раніше засуджений за вбивство.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, протягом п'яти годин працівники поліції за допомогою кінологів зі службовими собаками «прочісували» лісові масиви Новодолазького району й наздогнали зловмисника поблизу одного із селищ.

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За даними поліції, 4 жовтня близько 17.00 до Нововодолазького відділення поліції надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що неподалік від селища Нова Водолага з автомобіля швидкої медичної допомоги, який здійснив вимушену зупинку через брак пального, втік психічно хворий 27-річний чоловік. Його було засуджено за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На місце події виїжджали керівники Нововодолазького відділення поліції, слідчо-оперативна група, співробітники сектору реагування патрульної поліції та кінологічна служба. Близько 22.00 втікача затримали на території села Стара Водолага.