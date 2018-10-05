У Харкові поліцейські збили жінку на переході (відео)

Копи саме супроводжували швидку, коли зачепили жінку.

Поліцейські під час виконання обов'язків збили жінку.

Сталось це на околиці Харкова: екіпаж патрульних супроводжував карету швидкої, в якій везли агресивного пацієнта, повідомляє ТСН.

На проїжджій частині стояла жінка, вона якраз збиралася переходити дорогу. Як стверджують копи, їхнє авто зачепило її лиш дзеркалом заднього виду. Пішохід впала на асфальт.

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Патрульні запевняють, зупинилися та викликали медиків. Потерпілу із забоями доправили до лікарні, її життю нічого не загрожує. Майже одразу на місце ДТП приїхали активісти. І вони наполягають, патрульні намагалися втекти. Тож авто копів активісти заблокували.

Нині обставини аварії з’ясовують слідчі прокуратури.