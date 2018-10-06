У Києві на Позняках відвідувач кафе влаштував стрілянину, поранено двох чоловіків (фото, відео)

За попередньою інформацією, компанія молодиків, будучи напідпитку, почала з'ясовувати стосунки з іншими відвідувачами кафе. Після того як охорона кафе вивела молодих людей на вулицю, почалася сварка з персоналом закладу.

У ніч на 6 жовтня в Києві за адресою вулиця Гришка, 8в, на ганку L`Kafa Cafe, сталася стрілянина. В результаті конфлікту постраждали двоє людей.

Як повідомляє "Інформатор", виклик на лінію 102 надійшов близько 4:30.

За словами правоохоронців, молоді люди, яких вивели, були незадоволені тим, що відбувається. Після спроб охорони їх заспокоїти, один з відпочиваючих дістав пістолет і кілька разів вистрілив. У результаті двоє охоронців дістали поранення: один чоловік у ногу, а другий у руку.

Відразу після злочину троє молодиків втекли. Завдяки злагодженим діям патрульних, всіх трьох підозрюваних затримали на прилеглій території за лічені хвилини. У одного із затриманих виявили предмет, схожий на пістолет «Форт-12». Попередньо, для стрільби гумовими кулями. У чоловіка був дозвіл на носіння зброї, але прострочений.

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У результаті події двоє людей було госпіталізовано і троє затримано. На місці працювали медики, патрульні та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту встановлюються.

За попередньою інформацією, компанія молодиків, будучи напідпитку, відпочивала в L`Kafa і почала з'ясовувати стосунки з іншими відвідувачами закладу. Після того як охорона кафе вивела молодих людей на вулицю, почалася сварка з персоналом закладу.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня близько 22 години по вулиці Лаврській в Печерському районі столиці, чоловік у темному одязі перебігав дорогу у невстановленому місці перед автомобілем патрульної поліції, при цьому дивно поводився і періодично присідав. Двоє поліцейських кинулися за ним, а у відповідь невідомий кілька разів вистрілив. В результаті поліцейський отримав поранення в ногу і стегно.