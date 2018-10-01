Нічна стрілянина у центрі Києва: стало відомо, на кого було скоєно напад

Злочинці напали на сім'ю судді Деснянського райсуду Києва.

Нічний напад в центрі Києва, в результаті якого постраждав поліцейський, було скоєно на будинок, де проживає суддя Деснянського районного суду Києва Наталія Буша. Сам будинок розташований в Печерському районі столиці і належить батькам судді. Суддя живе в ньому з чоловіком і маленькою донькою.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Двоє нападників, озброєних вогнепальною зброєю, увірвалися в приватне домоволодіння і вимагали від сім'ї віддати гроші та інші цінності. Чоловікові судді при цьому прострелили обидві ноги. На даний час він знаходиться в лікарні.

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Йдучи, злочинці хотіли кинути в будинок, де проживає суддя, гранату, але Наталія Буша буквально вмовила їх цього не робити, побоюючись, що дитина постраждає. Після цього суддя викликала поліцію і швидку допомогу.

Тікаючи з місця злочину злочинці зіткнулися з екіпажем патрульної поліції, відкрили вогонь по поліцейським і кинули у них гранату. Один з поліцейських отримав поранення. Після перестрілки злочинцям вдалося втекти, однак незабаром поліцейські виявили тіло мертвого чоловіка з вогнепальними пораненнями.

Зараз триває розшук другого злочинця.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією патрульних, 30 вересня близько 22 години по вулиці Лаврській в Печерському районі столиці, чоловік у темному одязі перебігав дорогу у невстановленому місці перед автомобілем патрульної поліції, при цьому дивно поводився і періодично присідав. Двоє поліцейських кинулися за ним, а у відповідь невідомий кілька разів вистрілив. В результаті поліцейський отримав поранення в ногу і стегно.