У Києві педофіл в береті розбещував шестирічну дитину
18:47, 07 жовтня 2018Інциденти
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Поліцейські шукають чоловіка 50-55 років, зростом близько 170 сантиметрів, який був одягнений в темний одяг; на голові у нього був берет темно-синього кольору.
Столичні правоохоронці шукають збоченця / Ілюстрація Act For Kids
В Оболонському районі столиці чоловік розбещував 6-річну дитину. Злочинця шукають правоохоронці.
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Як повідомляє «Інформатор», інцидент стався на вулиці Маршала Малиновського, 1. До поліції звернувся батько малюка.
Наразі поліцейські шукають чоловіка 50-55 років, зріст близько 170 сантиметрів, який одягнений в темний одяг. На голові у нього був берет темно-синього кольору.
Раніше в Київській області викрили росіянина, який впродовж року розбещував 7-річну дівчинку - дочку свого товариша.
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