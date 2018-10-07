У Києві педофіл в береті розбещував шестирічну дитину

Поліцейські шукають чоловіка 50-55 років, зростом близько 170 сантиметрів, який був одягнений в темний одяг; на голові у нього був берет темно-синього кольору.

В Оболонському районі столиці чоловік розбещував 6-річну дитину. Злочинця шукають правоохоронці.

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Як повідомляє «Інформатор», інцидент стався на вулиці Маршала Малиновського, 1. До поліції звернувся батько малюка.

Наразі поліцейські шукають чоловіка 50-55 років, зріст близько 170 сантиметрів, який одягнений в темний одяг. На голові у нього був берет темно-синього кольору.

Раніше в Київській області викрили росіянина, який впродовж року розбещував 7-річну дівчинку - дочку свого товариша.