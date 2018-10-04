Вигадав гру: під Києвом росіянин протягом року розбещував 7-річну дівчинку

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

У Київській області викрили росіянина, який упродовж року вчиняв розпусні дії щодо 7-річної доньки свого товариша.

Про це повідомили у прес-службі поліції Київщини. Громадянин Росії вже мав проблеми із законом.

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З'ясувалося, що чоловік, проживаючи у місті Боярка, задовольняв свою статеву пристрасть у процесі видуманої ним гри з малолітньою дівчинкою.

"Усвідомлюючи характер своїх злочинних дій та пересвідчившись, що за його діями ніхто не спостерігає, періодично вчиняв розпусні дії, що мали фізичний характер. Про вчинення розбещення дитини свідчать правдиві покази підозрюваного, скріншоти смс-листування в телефоні", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині 76-річний пенсіонер протягом двох років ґвалтував дитину.