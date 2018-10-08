На Львівщині розбилося авто з "викраденою" нареченою

Водій автомобіля не впорався з керуванням і авто в'їхало в дерево.

У передмісті Львова внаслідок ДТП постраждала наречена, яку за українськими звичаями «викрали» гості. 22-річна киянка та четверо гостей, які перебували в салоні іномарки, госпіталізовані з травмами різного ступеню важкості.

Про це повідомила речник головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська.

Вона зазначила, що дорожньо-транспортна пригода сталась 7 жовтня, близько 01.00, неподалік відпочинкової бази розташованої біля Львова у Пустомитівському районі.

«Під час традиційного «викрадення нареченої», водій автомобіля Mercedes, у якому перебувала наречена та весільні гості, не впорався з керуванням, внаслідок чого авто в'їхало в дерево», - зазначила Добровольська.

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Під час ДТП тілесні ушкодження отримали п’ятеро осіб: наречена - 22-річна киянка, у якої діагностовано садна та забої, 30-річний мешканець Трускавця, якого госпіталізували у реанімаційне відділення однієї з львівських лікарень, а також троє мешканців Київської області віком 32, 34 та 36 років, один з яких також перебуває у реанімації.

Автомобіль внаслідок зіткнення з деревом зазнав значних ушкоджень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі.

Проводиться досудове розслідування.

Раніше під Києвом сталася смертельна аварія за участю маршрутки. В ДТП потрапили кілька автомобілів.