У ДСНС розкрили кількість боєприпасів на арсеналі біля Ічні

На території складу спостерігається пожежа та вибухи різної інтенсивності.

На арсеналі у Чернігівській області, де сталися вибухи та пожежа, зберігається орієнтовно 88 тис. тонн боєприпасів.

Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 9 год. 30 хв. на території складу спостерігається пожежа та вибухи з різною інтенсивністю. Територія 6 арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія - 402 га. Орієнтовно на складах знаходиться 88 тис. тонн боєприпасів", - повідомили у ДСНС.

У відомстві зауважили, що із зони можливого ураження евакуйовано близько 12 тис. осіб.

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Інформація щодо жертв та постраждалих не надходила, йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що о 5.30 було отримано підтвердження про відключення електро- та газопостачання в населених пунктах, що потрапляють у зону можливого ураження.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт. Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії.

Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

До місця НП направлено 21 піротехнічний розрахунок ДСНС. У прилеглих областях приведено у готовність 23 пожежні розрахунки. Сформовано зведений загін у складі 27 одиниць техніки та 115 осіб. Приведено у готовність 7 пожежних потягів.

За фактами вибухів на складах боєприпасів у Чернігівській області військова прокуратура Центрального регіону розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.425 Кримінального кодексу України «Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану», що карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.