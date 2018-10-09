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У Львові візок з дитиною затисло дверима тролейбуса – жінка, яка бігла за ним, травмувалась (фото)

14:58, 09 жовтня 2018
Інциденти
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У Львові візок з дитиною застряг у дверях тролейбуса / Facebook - Святослав Товстига

У Львові водій тролейбуса №12 не пересвідчився, що з транспорту вийшли усі пасажири, і передчасно закрив двері. В результаті дверима затисло дитячий візок з дитиною.

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Про це у Facebook повідомив активіст Святослав Товстига. За його словами, інцидент стався на повороті вул.Січових Стрільців-Університетська. Так, водій почав рух із затиснутим у дверях візком. 56-річна жінка, що бігла за тролейбусом, травмувала ногу. Дитина не постраждала.

На місце пригоди прибули медики та патрульна поліція.

Раніше повідомлялось, що у передмісті Львова внаслідок ДТП постраждала наречена, яку за українськими звичаями «викрали» гості. 22-річна киянка та четверо гостей, які перебували в салоні іномарки, госпіталізовані з травмами різного ступеню важкості.

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Теги: #Львів#дитина#тролейбуси