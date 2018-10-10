У Києві обстріляли квартиру прес-секретаря Омеляна

Квартира знаходиться на 20 поверсі, пробито зовнішнє скло склопакету.

У Києві в ніч на 10 жовтня обстріляли квартиру прес-секретаря Міністра інфраструктури Володимира Омеляна Марини Томко.

Як повідомила Томко на своїй сторінці у Facebook, її квартира розташована на 20-му поверсі. Невідомий вистрілив у її вікно на балконі.

"Вчора ввечері близько 22:30 у балконне вікно моєї квартири було здійснено постріл. 20 поверх будинку. Ніхто не постраждав. Пробито зовнішнє скло склопакету, внутрішнє ціле. На місце події майже одразу прибула поліція і слідчі", - повідомила вона.

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Розслідуванням справи займаються правоохоронні органи.

"Не хочу пов’язувати цей випадок з професійною діяльністю. Але навіть якщо це хуліганство, це має встановити слідство", - додала Томко.

Раніше в Івано-Франківську невідомий обстріляв тролейбус з пасажирами.