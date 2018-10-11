На Херсонщині невідомі обстріляли автівку з людьми, є поранені

Двох осіб з вогнепальними пораненнями госпіталізували до лікарні Херсона.

На автодорозі Херсон-Феодосія – Керч ввечері 10 жовтня невідомі особи, які знаходились в автомобілі, обстріляли інший легковий автомобіль, в якому знаходились люди.

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Як повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області, в результаті стрілянини було поранено двох осіб. Їх з вогнепальними пораненнями госпіталізували до лікарні Херсона.

"Зловмисники на автомобілі зникли в невідомому напрямку. На території області введений оперативний план "Сирена", - повідомили у поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство двох або більше осіб.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня у Борисполі Київської області невідомі кинули гранату у вікно квартири координатора організації С14 Сергія Мазура. Внаслідок вибуху постраждав 61-річний батько Мазура. Він перебуває в лікарні. Поліція кваліфікувала вибух як замах на вбивство.