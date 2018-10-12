В Одесі банда псевдополіцейських "вибивала" з чоловіка $10 тисяч (фото, відео)

Зловмисники вигадали кредитну легенду про неіснуючий борг у жителя Одеси, якого викрали і били. Під час обшуків у фігурантів вилучено формений одяг поліції.

В Одесі правоохоронці затримали групу вимагачів, які видавали себе за працівників поліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, злочинну групу знешкоджено прокуратурою спільно з поліцією.

Зазначається, що зловмисники вигадали кредитну легенду про начебто появу боргу у жителя Одеси.

«Потім за його (неіснуючого боргу - УНІАН) повернення били жертву і погрожували вбивством. Від їхніх протиправних дій постраждав, зокрема, житель Одеси, з якого практично «вибивали» 10 тис. дол. за волю», - повідомили у прес-службі.

Сьогодні прокуратура повідомила про підозру фігурантам справи. За даними прес-служби, один із затриманих раніше судимий за участь в озброєній банді й відбув строк ув'язнення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіціх в Одеській області.

Як уточнили УНІАН у регіональному головному управлінні Нацполіції, працівники управління стратегічних розслідувань ГУНП затримали кількох підозрюваних під час передачі вищезгаданої суми, яку вони вимагали у жителя Суворовського району міста.

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До складу групи входили жителі Одеси і Одеської області, віком від 24 до 44 років.

«Вони обґрунтовано підозрюються у вимаганні, розбійних нападах та незаконному позбавленні волі. Чотирьох зловмисників правоохоронці затримали сьогодні вночі на території Суворовського району. Ще одного - знайшли в іншій області», - повідомили у головному управлінні.

Під час обшуків у фігурантів вилучено формений одяг поліції, який вони використовували при скоєнні злочину, видаючи себе за правоохоронців. Також вилучено наручники, пістолет, балаклави і рукавички, які вони також використовували під час скоєння злочинів.

За словами потерпілого, гроші у нього вимагали впродовж трьох місяців. Його викрали, тримали в підвалі й били. Крім того, зловмисники спалили його автомобіль.

Зараз за даним фактом триває досудове слідство по ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Зловмисники також перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.