На Чернігівщині зросла інтенсивність вибухів на складах боєприпасів

Причиною є посилення вітру, через що спостерігається роздування осередків тління.

На території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу Ічні Чернігівської області зросла інтенсивність вибухів боєприпасів.

Причиною є посилення вітру, через що спостерігається роздування осередків тління, повідомили у прес-службі Міноборони.

"У зв’язку із посиленням вітру спостерігається роздування осередків тління на технічній території, внаслідок чого дещо зросла інтенсивність вибухів залишків боєприпасів, розкиданих на території арсеналу", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на території арсеналу продовжують працювати пожежні танки, інженерні машини розгородження та пожежна техніка. Авіацією ДСНС здійснено 14 скидів води на осередки тління.

У населених пунктах поблизу арсеналу продовжують працювати 21 піротехнічна група від ДСНС України з метою очищення місцевості, доріг та під’їзних шляхів від залишків вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. З прилеглих територій евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Для запобігання надзвичайних ситуацій від газопостачання відключено м. Ічня та 11 населених пунктів.

В Ічні та найближчих населених пунктах розпочалася операція з розмінування територія у радіусі 16 км від військового арсеналу.

Уряд для подолання наслідків вибухів на військовому арсеналі поблизу Ічні виділив 100 мільйонів гривень.