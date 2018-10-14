На Сумщині військових привітали відео з кадрами бойовиків: інцидент розслідує СБУ

СБУ та прокуратура з’ясовуватимуть, чи це була провокація, чи помилка організаторів.

У Конотопі Сумської області військових до Дня захисника України привітали відеорядом з символікою самоназваної «ДНР». Цей інцидент почали розслідувати прокуратура та Служба безпеки.

У місцевому палаці культури організувати концерт з нагоди Дня захисника. Під час одного з танцювальних номерів на фоні показали кліп на пісню російської співачки Поліни Гагаріної «Кукушка». Це відео зняли в окупованому Донецьку, а на кадрах — символіка бойовиків та ватажки «ДНР», пише Громадське.

Поліція порушила кримінальну справу за статтею 161 Кримінального кодексу (Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті).

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СБУ та прокуратура з’ясовуватимуть, чи це була провокація, або помилка організаторів.

«Подія збурила місцеву громаду та керівництво Конотопської міської ради, яке пообіцяло всіляко сприяти правоохоронцям у розслідуванні даного кримінального провадження», — додали у поліції.

Нагадаємо, 14 жовтня в Україні відзначають День захисника і православне свято Покрови.