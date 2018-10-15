Під Вінницею знайшли повішеним солдата-контрактника

За попередньою інформацією, посмертної записки загиблий не залишив.

У селі Велика Вулига Вінницької області наклав на себе руки військовослужбовець ЗСУ. Обставини загибелі солдата розслідує Військова прокуратура.

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Як повідомляється на сайті військової прокуратури Центрального регіону України, інформація про загибель військовослужбовця надійшла з його військової частини 15 жовтня. Солдат 1988 року народження був кулеметником взводу охорони та оборони батальйону охорони.

Встановивши зв’язок з близькими загиблого прокуратура встановила, що родичі знайшли його тіло повішеним близько четвертої ранку за адресою проживання його дружини. За попередньою інформацією, посмертної записки загиблий не залишив.

За фактом загибелі військовою прокуратурою Вінницького гарнізону того ж дня відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії, спрямовані на уточнення обставин трагедії.

В серпні повідомлялось, що у військовому навчальному центрі "Десна" у Чернігівській області застрелився військовослужбовець строкової служби.