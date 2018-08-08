У військовому навчальному центрі "Десна" застрелився солдат

10:53, 08 серпня 2018
Інциденти
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби центру на сторінці у Facebook.

"Солдат строкової служби однієї з частин нашого навчального центру вчинив самогубство під час несення вартової служби. Ніяких передвісників біди не було - військовослужбовець зробив чергову доповідь про порядок на службі та... застрелився", - йдеться у повідомленні.

Наразі відповідальні особи та правоохоронці працюють на місці події, причини самогубства встановлюються.

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Теги: #самогубство#солдат#Десна