У військовому навчальному центрі "Десна" застрелився солдат
10:53, 08 серпня 2018Інциденти
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Наразі правоохоронці встановлюють причини самогубства.
Ілюстрація / REUTERS
У військовому навчальному центрі "Десна" у Чернігівській області застрелився військовослужбовець строкової служби.
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Про це йдеться в повідомленні прес-служби центру на сторінці у Facebook.
"Солдат строкової служби однієї з частин нашого навчального центру вчинив самогубство під час несення вартової служби. Ніяких передвісників біди не було - військовослужбовець зробив чергову доповідь про порядок на службі та... застрелився", - йдеться у повідомленні.
Наразі відповідальні особи та правоохоронці працюють на місці події, причини самогубства встановлюються.
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