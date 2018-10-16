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Під Києвом легковик влетів у вантажівку, троє людей загинули

11:58, 16 жовтня 2018
Інциденти
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Під Києвом сталась смертельна ДТП / facebook.com/MVS.LVIV

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Поліції Київської області. Зазначається, що аварія сталася сьогодні близько 7 ранку. Легковик Volkswagen зіштовхнувся з вантажівкою Scania.

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«За попередніми даними водій легковика виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з вантажівкою. У результаті чого 51-річний водій та двоє пасажирів авто «Volkswagen» від отриманих травм загинули на місці аварії», - йдеться у повідомленні.

На місці аварії працюють правоохоронці та медики. Поліцейські опитують свідків, встановлюють усі обставини ДТП та особисті дані інших учасників пригоди.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня внаслідок ДТП на проспекті Шухевича у Києві загинули двоє осіб, ще четверо - травмовані.

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Теги: #Київ#ДТП