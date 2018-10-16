США підтвердили участь американського військового в катастрофі Су-27 на Вінниччині

У повідомленні не уточнюється, що саме сталося з пілотом.

У Військово-повітряних силах США підтвердили, що до аварії винищувача Су-27 під час міжнародних навчань “Чисте небо-2018” на Вінниччині був залучений американський пілот.

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Про це повідомляє командування Повітряних сил США у Європі та Африці.

"Ми бачили звіти, у яких повідомлялося про жертву з США, і можемо підтвердити, що військовослужбовець Сполучених Штатів був залучений до інциденту. Наразі проводиться розслідування і ми надамо більше інформації, як тільки вона з'явиться", - йдеться у ньому.

Між тим, у повідомленні не уточнюється, що саме сталося з пілотом.

Нагадаємо, 16 жовтня близько 17-ї години на Вінниччині впав військовий літак Су-27 Повітряних Сил Збройних Сил України. Винищувач виконував навчально-бойовий політ в рамках навчань "Чисте небо-2018". Повідомлялося про двох загиблих пілотів, один з яких - громадянин США.

У ЗСУ стверджують, що обидва пілоти, які загинули внаслідок падіння винищувача Су-27 на Вінничині, скоріше за все були українцями.