Теракт в Керчі: до коледжу стягнули військову техніку та автоматників (відео)
14:27, 17 жовтня 2018Інциденти
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Очевидці теракту у численних коментарях ЗМІ говорять про одного або кількох озброєних осіб, які почали стріляти до вибуху.
Під місце теракту в Керчі стягують військових / скріншот - Youtube, Kerch.FM
До постраждалого від вибуху коледжу в окупованій Керчі прибутку БТРи та військові з автоматами.
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Про це повідомляє kerch.fm. Тим часом, очевидці теракту в численних коментарях ЗМІ говорять про одного або кількох озброєних осіб, які почали стріляти в учителів та учнів перед вибухом.
Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Попередньо було відомо про 10 загиблих, постраждали не менше 50 осіб.
Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій. Очевидці повідомляють про теракт і стрілянину перед вибухом.
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