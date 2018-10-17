Теракт в Керчі: до коледжу стягнули військову техніку та автоматників (відео)

Очевидці теракту у численних коментарях ЗМІ говорять про одного або кількох озброєних осіб, які почали стріляти до вибуху.

До постраждалого від вибуху коледжу в окупованій Керчі прибутку БТРи та військові з автоматами.

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Про це повідомляє kerch.fm. Тим часом, очевидці теракту в численних коментарях ЗМІ говорять про одного або кількох озброєних осіб, які почали стріляти в учителів та учнів перед вибухом.

Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Попередньо було відомо про 10 загиблих, постраждали не менше 50 осіб.

Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій. Очевидці повідомляють про теракт і стрілянину перед вибухом.