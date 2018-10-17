этот материал доступен на русском

Теракт в Керчі: до коледжу стягнули військову техніку та автоматників (відео)

14:27, 17 жовтня 2018
Інциденти
1420 0
Під місце теракту в Керчі стягують військових / скріншот - Youtube, Kerch.FM

Читайте також"Увірвалися з автоматами та вбивали усіх... Як у Беслані": директор коледжу в Керчі розповіла про теракт (відео)

Про це повідомляє kerch.fm. Тим часом, очевидці теракту в численних коментарях ЗМІ говорять про одного або кількох озброєних осіб, які почали стріляти в учителів та учнів перед вибухом.

Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Попередньо було відомо про 10 загиблих, постраждали не менше 50 осіб.

Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій. Очевидці повідомляють про теракт і стрілянину перед вибухом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Масове вбивство у Керчі
Теги: #Крым#Керч