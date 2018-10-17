Тіла загиблих і рознесений коледж: перші фото з місця теракту в Керчі

В окупованій Керчі в політехнічному коледжі стався теракт - очевидці говорять про стрілянину та вибухи.

У мережі з'явилися перші фото з коледжу в Керчі, де стався теракт.

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Фото опублікував Telegram-канал Mash. На фото видно розгромлений після вибуху коледж, а також тіла загиблих у дворі.

Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі стався теракт. Заздалегідь було відомо про 10 загиблих, постраждали не менше 50 осіб. Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій.

Також повідомляється про стрілка - очевидці кажуть, що саме він влаштував стрілянину і вибух в коледжі.