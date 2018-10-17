"Була серія вибухів": очевидець розповіла про теракт в Керчі

Студентка технікуму розповіла про чотири вибухи у коледжі, після чого були чутні постріли.

В технікумі Керчі стався не один, а кілька вибухів з інтервалом у хвилину. Крім того, там було чутно стрілянину.

Про це розповіла студентка технікуму — очевидець події у середу, 17 жовтня, повідомляє «Лента.ру».

«Була серія вибухів — близько чотирьох — протягом п'яти хвилин, на першому-другому поверхах. На першому поверсі знаходиться їдальня. Також були чутні постріли», — сказала вона.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Заздалегідь було відомо про 10 загиблих, постраждали не менше 50 осіб. Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій.

Очевидці повідомляють про теракт і стрільбу з автомата в коледжі Керчі.