В Кремлі відреагували на вибух в окупованій Керчі
Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі розглядають теракт, як причину вибуху в коледжі в окупованій Керчі.
"Версія теракту як причину вибуху в Керчі розглядається", - сказав Пєсков. Про це повідомляє ТАСС.
За його словами, цілий ряд служб доповіли Путіну про те, що відбувається в Керчі.
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Як повідомлялося, на території анексованого півострова Крим в місті Керч стався вибух в політехнічному коледжі, в результаті інциденту загинуло 10 осіб, 50 людей постраждали.
Пізніше повідомлялося, що в Керчі, не вистачає машин швидкої допомоги для транспортування всіх поранених і загиблих, рятувальники залучили для цього громадський транспорт. З'явилися фото і відео після інциденту.