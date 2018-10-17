В Кремлі відреагували на вибух в окупованій Керчі

У Путіна не виключають, що в окупованій Керчі був теракт.

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі розглядають теракт, як причину вибуху в коледжі в окупованій Керчі.

"Версія теракту як причину вибуху в Керчі розглядається", - сказав Пєсков. Про це повідомляє ТАСС.

За його словами, цілий ряд служб доповіли Путіну про те, що відбувається в Керчі.

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Як повідомлялося, на території анексованого півострова Крим в місті Керч стався вибух в політехнічному коледжі, в результаті інциденту загинуло 10 осіб, 50 людей постраждали.

Пізніше повідомлялося, що в Керчі, не вистачає машин швидкої допомоги для транспортування всіх поранених і загиблих, рятувальники залучили для цього громадський транспорт. З'явилися фото і відео після інциденту.