Путін назвав причину масового вбивства в Керчі

Причиною трагедії президент Росії назвав глобалізацію.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що трагедія в Керченській технологічному технікумі (територія анексованого Криму) є результатом глобалізації.

Про це він сказав під час виступу на Міжнародному дискусійному клубі "Валдай" (Сочі) у четвер, 18 жовтня.

«У соцмережах, інтернеті, там цілі співтовариства створені, все почалося з відомих трагічних подій в США, молоді люди з нестійкою психікою лжегероїв собі створюють. Це означає, що ми всі в цілому не створюємо потрібного, цікавого і корисного контенту. Вони хапають сурогат замість справжнього героїзму. Це призводить до трагедій подібного роду», — заявив він.

Читайте такожВиростили вбивцю 21 людини: батьків керченського терориста оштрафують на 500 рублів - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки

У результаті події загинув 21 чоловік, близько 50 були госпіталізовані.

Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство". У Криму з четверга оголошений триденний траур.