В Одесі поліція почала розслідування пожежі на узбережжі, під час якої згоріло 16 дачних будинків (відео)

Ймовірною причиною загоряння може бути необережне поводження з вогнем.

В Одесі поліція почала розслідування за фактом пожежі на узбережжі, під час якої згоріло 16 дачних будинків.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіціі в області, вчора ввечері в поліцію надійшла інформація з Державної служби з надзвичайних ситуацій про спалах куренів (невеликих будинків для відпочинку) в Чорноморці.

На місці працювали рятувальники, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські.

Читайте такожПід Дніпром вночі згорів цех з виробництва гумового взуття

«За попередньою інформацією, від вогню постраждало 16 будівель. Ймовірною причиною загоряння може бути необережне поводження з вогнем. Зараз на місці продовжують працювати представники ДСНС і поліції. Остаточні причини пожежі будуть відомі після проведення необхідних досліджень», - заявили в главку.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Як уточнили в Головному управлінні ДСНС в області, пожежа виникла на причалі №129 клубу спортивного рибальства «Чорномор».

Пожежі було присвоєно підвищений номер виклику «Ранг №3».

«В результаті пожежі вогнем знищено 16 дачних будинків (куренів) і пошкоджено одну адміністративну будівлю. Врятовано 269 куренів. За припущенням причина пожежі - необережне поводження з вогнем власником одного з куренів», - заявили в главку.

Як повідомляв УНІАН, учора в Одесі на узбережжі Чорного моря під час масштабної пожежі згоріли 16 куренів (невеликих будинків для відпочинку) і двоповерхова адміністративна будівля - шкіперська. Площа загорання становила 600 квадратних метрів. За словами місцевих жителів, вони бачили, як вогонь з'явився одночасно в декількох місцях.