У Запорізькій області викрили наркоплантацію та арсенал зброї (фото)

Нарковмісні рослини були засіяні на площі близько 1500 квадратних метрів.

У Запорізькій області в одному з сіл Пологівського району правоохоронці викрили наркоплантацію та вилучили зброю і боєприпаси.

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Про це повідомляє поліція області.

"Неодноразово засуджений 42-річний мешканець Пологівського району неподалік свого будинку частково вирубав очерет та засіяв нарковмісні рослини на площі близько 1500 квадратних метрів. За наркорослинами чоловік ретельно доглядав та охороняв, для чого найняв працівників та охоронців. По периметру плантації поліцейські виявили 11 розтяжок із сигнальними піротехнічними предметами", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили близько 400 нарковмісних рослин коноплі.

У лісосмузі, неподалік від наркоплантації, правоохоронці виявили схрон з боєприпасами: було вилучено 930 набоїв калібру 5,45 мм та бойову гранату РГД-5 з запалом УРЗГМ-2.

Також під час обшуку місця проживання зловмисника, поліцейські виявили та вилучили автомат АКС-74 та магазин з 29 набоями калібру 5,45 мм. А в автомобілі його дружини було виявлено пістолет та 15 набоїв до нього.

На момент спецоперації на наркоплантації працювали четверо раніше засуджених чоловіків 1971, 1976, 1982, 1985 років народження та жінка 1980 року народження. На даний час вони затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальні провадження за ознаками ч.2 ст.310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.