На Одещині поліцейський на смерть збив пенсіонера (відео)
На Одещині літнього чоловіка на перехресті збив легковик. Сталося це ще 17 жовтня, проте подробиці з’явилися лише зараз.
Моторошні кадри з камери спостереження опублікувала в соцмережі депутат Авангардівської селищної ради Інна Перун, ідеться в сюжеті ТСН.
На відео – останні секунди життя 69-річного чоловіка. "Дев’ятка", намагаючись уникнути зіткнення з мікроавтобусом, виїхала на зустрічну смугу і збила пішохода, що саме вийшов на дорогу. "Викликали швидку, думали, може, ще живий. Помацали, а він уже мертвий. Приїхала швидка, подивилися – кажуть, все. Мертвий", - розповів свідок ДТП Леонід Бродарський.
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Родичі загиблого впевнені, що непоправне трапилося, бо водій легковика перевищив швидкість. "Як я розумію, на швидкості 100 км/год він не впорався з керуванням і машина пішла просто на мого батька. Вони готові, щоби ми написали, що ми претензій не маємо – звичайно, ми робити цього не будемо. Людина винна, він убив людину", - каже донька загиблого Тетяна Зозуліна.
Лише згодом рідні дізналися, хто був за кермом "дев’ятки". Депутат теж припускає, що подробиці наїзду приховували неспроста. "Я довго чекала, що з’явиться у ЗМІ хоча б якесь повідомлення про те, що сталося. Одразу ж подивилася камери – у мене був шок від того, як порушуються правила дорожнього руху. Мені відомо, що водій – співробітник патрульної поліції міста Одеса. Може, його вже звільнили заднім числом, як це зазвичай робиться – не знаю", - каже депутат Авангардівської селищної ради Інна Перун.
У поліції не заперечують, що за кермом легковика був їхній співробітник, але наголошують, що аварія сталася не в його робочий час, а експертиза показала, що водій був тверезий. Наголошують також і на тому, що загиблий під час зіткнення стояв не на пішоходному переході, а на проїжджій частині. Чи було перевищення швидкості – ще з’ясовуватимуть. "Ще не опитані всі свідки і не проведена низка експертиз, яка має щось довести – довести провину водія або провину загиблого", - пояснила начальник відділу комунікації ГУНП в Одеській області Любов Гордієвська.
Місцеві кажуть, що на цьому місці сталася вже не перша смертельна ДТП. Перед перехрестям нема попереджувальних знаків, тому водії зазвичай навіть не пригальмовують.