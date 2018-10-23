На Одещині поліцейський на смерть збив пенсіонера (відео)

Родичі загиблого впевнені, що непоправне трапилося, бо водій легковика перевищив швидкість.

На Одещині літнього чоловіка на перехресті збив легковик. Сталося це ще 17 жовтня, проте подробиці з’явилися лише зараз.

Моторошні кадри з камери спостереження опублікувала в соцмережі депутат Авангардівської селищної ради Інна Перун, ідеться в сюжеті ТСН.

На відео – останні секунди життя 69-річного чоловіка. "Дев’ятка", намагаючись уникнути зіткнення з мікроавтобусом, виїхала на зустрічну смугу і збила пішохода, що саме вийшов на дорогу. "Викликали швидку, думали, може, ще живий. Помацали, а він уже мертвий. Приїхала швидка, подивилися – кажуть, все. Мертвий", - розповів свідок ДТП Леонід Бродарський.

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Родичі загиблого впевнені, що непоправне трапилося, бо водій легковика перевищив швидкість. "Як я розумію, на швидкості 100 км/год він не впорався з керуванням і машина пішла просто на мого батька. Вони готові, щоби ми написали, що ми претензій не маємо – звичайно, ми робити цього не будемо. Людина винна, він убив людину", - каже донька загиблого Тетяна Зозуліна.

Лише згодом рідні дізналися, хто був за кермом "дев’ятки". Депутат теж припускає, що подробиці наїзду приховували неспроста. "Я довго чекала, що з’явиться у ЗМІ хоча б якесь повідомлення про те, що сталося. Одразу ж подивилася камери – у мене був шок від того, як порушуються правила дорожнього руху. Мені відомо, що водій – співробітник патрульної поліції міста Одеса. Може, його вже звільнили заднім числом, як це зазвичай робиться – не знаю", - каже депутат Авангардівської селищної ради Інна Перун.

У поліції не заперечують, що за кермом легковика був їхній співробітник, але наголошують, що аварія сталася не в його робочий час, а експертиза показала, що водій був тверезий. Наголошують також і на тому, що загиблий під час зіткнення стояв не на пішоходному переході, а на проїжджій частині. Чи було перевищення швидкості – ще з’ясовуватимуть. "Ще не опитані всі свідки і не проведена низка експертиз, яка має щось довести – довести провину водія або провину загиблого", - пояснила начальник відділу комунікації ГУНП в Одеській області Любов Гордієвська.

Місцеві кажуть, що на цьому місці сталася вже не перша смертельна ДТП. Перед перехрестям нема попереджувальних знаків, тому водії зазвичай навіть не пригальмовують.