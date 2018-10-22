Водій автобуса, який віз акторів "Дизель Шоу", прокоментував смертельну ДТП (відео)

У водія автобуса, який потрапив у смертельну ДТП, травма руки.

У Шевченківському суді Києва обирають запобіжний захід водію автобуса, який спричинив масштабну аварію вихідними.

У салоні буса були гумористи із програми "Дизель Шоу". Під час зіткнення загинула 48-річна акторка Марина Поплавська.

У столиці колеги, друзі та шанувальники провели її в останню дорогу.

Водій стверджує, що він не спав за кермом. Каже, що Марині Поплавській було зле, вона кілька разів підходила до нього й міряла тиск. В один із таких моментів кермувальник нібито й відволікся.

"Потім стала на коліна, витягнулася й прогнулася. Каже: "Спина болить". У цей момент, коли вона повернулася, й було все здійснено... Може, я трохи відволікся на неї", - каже водій.

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Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня на Київщині внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинула акторка гумористичного проекту «Дизель Шоу» Поплавська. За попередніми даними поліції, водій автобуса не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем. Поплавська, яка сиділа біля водія, загинула. Інші актори та водій отримали травми різного ступеню тяжкості.

Учасники шоу Яна Глущенко і Єгор Крутоголов були госпіталізовані без загроз для життя. Решта акторів були доставлені до Києва, наразі їх здоров`ю нічого не загрожує.