У Римі внаслідок аварії ескалатору перед матчем Рома-ЦСКА постраждали й українці - росЗМІ
07:55, 24 жовтня 2018Інциденти
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Повідомляється, що усім було запропоновано допомогу з боку російського диппредставництва.
Аварію могли спровокувати російські вболівальники / фото roma.repubblica.it
Внаслідок аварії ескалатору у римському метро перед футбольним матчем Рома-ЦСКА постраждали четверо громадян України.
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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на представників посольства РФ в Італії.
Видання інформує про 19 госпіталізованих. Повідомляється, що усім було запропоновано допомогу з боку російського диппредставництва.
Як повідомляв УНІАН, напередодні, 23 жовтня, у Римі на станції метро «Републіка» сталася аварія на ескалаторі, на якому їхали вболівальники московського ЦСКА.
За даними італійської влади, постраждали 20 осіб, один з них перебуває у важкому стані з «напівампутованою стопою».
За непідтвердженими даними, аварію могли спровокувати вболівальники ЦСКА, які стрибали на ескалаторі.
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