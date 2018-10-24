У Римі внаслідок аварії ескалатору перед матчем Рома-ЦСКА постраждали й українці - росЗМІ

Повідомляється, що усім було запропоновано допомогу з боку російського диппредставництва.

Внаслідок аварії ескалатору у римському метро перед футбольним матчем Рома-ЦСКА постраждали четверо громадян України.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на представників посольства РФ в Італії.

Видання інформує про 19 госпіталізованих. Повідомляється, що усім було запропоновано допомогу з боку російського диппредставництва.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 23 жовтня, у Римі на станції метро «Републіка» сталася аварія на ескалаторі, на якому їхали вболівальники московського ЦСКА.

За даними італійської влади, постраждали 20 осіб, один з них перебуває у важкому стані з «напівампутованою стопою».

За непідтвердженими даними, аварію могли спровокувати вболівальники ЦСКА, які стрибали на ескалаторі.