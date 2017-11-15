Російський "десантник", що побив пропагандиста НТВ, шокував усіх заявою (відео)

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

"Десантник" Олександр Орлов, який вдарив у День ВДВ журналіста пропагандистського російського телеканалу НТВ Микиту Развозжаєва під час прямого ефіру, дав інтерв'ю на ТБ.

Читайте такожУ РФ обличчя побитого журналіста НТВ використовували в рекламі біляшів

Ведучий програми попросив "десантника" прокоментувати переможний боксерський поєдинок з журналістом з Пермі, який сам кинув йому виклик.

"Ну, як сказати... От коли я займаюся сексом зі своєю дружиною, я своєю долонькою б'ю її по дітородних органах сильніше, ніж він мене по обличчю... Удари по обличчю ні про що взагалі... Йому б потренуватися, удар поставити... А він мене бив... Ну, це взагалі ніщо", - заявив він, чим шокував усіх.

Також Орлов поскаржився, що після інциденту з журналістом НТВ його життя змінилося в гіршу сторону, а його менеджерська діяльність "вся пішла п**дою".

Як повідомляв УНІАН, суд у Москві засудив до 6 місяців виправних робіт Олександра Орлова, який вдарив кореспондента пропагандистського телеканалу НТВ Микиту Развозжаєва під час прямого ефіру зі святкування Дня ВДВ.