На Львівщині підлітку вантажним потягом відрізало обидві ноги

Правоохоронці встановлюють обставини, які призвели до травмування неповнолітнього.

У Стрийському районі Львівщини вантажний поїзд травмував 17-річного юнака, який залишився без обох ніг.

Як повідомляє департамент цивільного захисту Львівської ОДА, неповнолітнього у важкому стані госпіталізовано.

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«29 жовтня о 00:05 на перегоні «Ходовичі-Стрий» вантажним поїздом № 3001 сполученням «Стрий-Ходорів» було травмовано (ампутація двох ніг) 17-річного місцевого жителя», - зазначається у повідомленні.

Неповнолітнього госпіталізовано у Стрийську районну лікарню.

Правоохоронці встановлюють обставини, які призвели до травмування неповнолітнього.

Як повідомляв УНІАН, на виступі Ніка Вуйчича у Львові помер 16-річний підліток.