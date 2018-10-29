На Львівщині підлітку вантажним потягом відрізало обидві ноги
12:19, 29 жовтня 2018Інциденти
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Правоохоронці встановлюють обставини, які призвели до травмування неповнолітнього.
Неповнолітній госпіталізовано в Стрийську районну лікарню / фото УНІАН
У Стрийському районі Львівщини вантажний поїзд травмував 17-річного юнака, який залишився без обох ніг.
Як повідомляє департамент цивільного захисту Львівської ОДА, неповнолітнього у важкому стані госпіталізовано.
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«29 жовтня о 00:05 на перегоні «Ходовичі-Стрий» вантажним поїздом № 3001 сполученням «Стрий-Ходорів» було травмовано (ампутація двох ніг) 17-річного місцевого жителя», - зазначається у повідомленні.
Неповнолітнього госпіталізовано у Стрийську районну лікарню.
Правоохоронці встановлюють обставини, які призвели до травмування неповнолітнього.
Як повідомляв УНІАН, на виступі Ніка Вуйчича у Львові помер 16-річний підліток.
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