На виступі Ніка Вуйчича у Львові помер 16-річний підліток

Медики робили усе можливе, але врятувати хлопця не змогли.

На стадіоні «Арена Львів» учора, 28 жовтня, під час виступу християнського проповідника, мотиваційного тренера та директора неприбуткової організації «Життя без кінцівок» Ніка Вуйчича помер 16-річний підліток з Волинської області.

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Як повідомила УНІАН керівник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, юнаку, який перебував на «Арені Львів» під час виступу Вуйчича, близько 20.00 стало погано. На місце прибули медики, які провели все необхідні реанімаційні заходи, однак врятувати юнака не вдалося.

Призначено експертизу. Причини смерті 16-річного юнака, який приїхав до Львова з Волинської області на виступ Вуйчича, встановлюються.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

28 жовтня Нік Вуйчич відвідав Львів вперше. На 30 жовтня було заплановано його перший візит до Одеси.