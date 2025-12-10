'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: який курс долара і євро 10 грудня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,37 грн, а євро – 49,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 10 грудня, подорожчав на 5 копійок і складає 42,35 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс також на 5 копійок і складає 49,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,75 гривні, а євро - за курсом 48,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу не змінився і становить 42,37 гривні. Курс євро при оплаті карткою 10 грудня також залишився незмінним і складає 49,51 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 10 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,18 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 11 копійок.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 49,09 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 5 копійок і складає 42,40 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 1 копійку і складає 49,39 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,85 гривні за євро.

